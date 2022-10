Meloni incassa la fiducia alla Camera | La rotta è tracciata

Roma, 25 ottobre 2022 Con 235 voti favorevoli, 154 contrari e 5 astenuti, il governo guidato dal presidente del Consiglio, Giorgia, ha ottenuto la fiducia dell'Aula della Camera. Domani, alle 13, il premier si presenterà al Senato per ottenere il via libera definitivo da parte del Parlamento al suo Esecutivo.La maggioranza di governo alla Camera sulla carta può contare su 236 voti (sarebbero 237 ma il presidente Lorenzo Fontana non vota). Il governo guidato da Giorgiaha incassato 235 sì, quindi un voto in meno. Nello specifico, FdI ha 118 deputati; Lega 65 deputati (non si calcola il presidente Fontana); FI ha 44 deputati; Noi Moderati 9. L'opposizione, ...Il governo Meloni ottiene la fiducia alla Camera, la presidente del Consiglio: “Domani sarò in Senato per un altro importante tassello ...ROMA - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha incassato in serata la sua prima fiducia alla Camera dei Deputati. La fiducia al governo è arrivata con :235 sì e 154 voti contrari e 5 significa ...