Il C Shape è il taglio scalato da provare per l’autunno inverno 2022 2023

Leggi su amica

(Di martedì 25 ottobre 2022) Si dice che le tendenze moda si ripetano ogni 10 anni e, nel caso del Cnon potrebbe essere più vero. Unperfetto per l’autunno, che riscopre le proporzioni del The Rachel, l’iconico hairlook di Rachel Green – alias Jennifer Aniston – in Friends. Un comeback dal sapore nostalgico, che ricorda capelli Anni ’90. Il risultato è il CCut, ovvero, undalle proporzioni da manuale. E, proprio per questo, si tratta di uno stile facile da declinare sui capelli molto lunghi, quanto su caschetti e pixie cut. Il, d’altra parte, non è che un gioco di layaers e scalature, che si intrecciano con armonioso equilibrio per incorniciare il ...