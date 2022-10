Gemma Galgani | lui 26 lei 70 anni | avete capito con chi stava? È uno schianto

Leggi su howtodofor

(Di martedì 25 ottobre 2022)è sicuramente una della protagoniste assolute del Trono Over. A Uomini e Donne arrivò per lei un ventiseienne molto affascinante. Sapete con chiprima? La differenza d’età non è mai stata un problema per lui. In questi diecidi Uomini e Donne Over,è sempre stata una delle protagoniste indiscusse del programma, che ancora oggi dà spettacolo durante il dating show di Maria De Filippi. Negliha spesso fatto parlare di sé e molti sono i cavalieri che l’hanno corteggiata, tra cui uno in particolare che si è fatto avanti nel 2020, molto più giovane di lei. Sapete chi è e con chi è stato prima di corteggiare? Chi è Nicola Vivarelli, il corteggiatore ventiseienne di...