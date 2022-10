Ex ispettore Ats accusato di aver preso denaro da una barista | il pm chiede 5 anni e mezzo

Leggi su bergamonews

(Di martedì 25 ottobre 2022) Albino. Parla con la voce rotta B.C., exdell’Ats di 67, residente a Nembro. Legge con le mani tremanti le sue spontanee dichiarazioni durante l’udienza (di martedì 25 ottobre) che lo vede imputato per tentata violenza sessuale e tentata concussione. “In 38di attività non ho maisoldi da nessuno – le sue parole di fronte al giudice Stefano Storto – . La sera in cui mi hanno arrestato sono salito in auto, ho allacciato la cintura e ho aperto la busta convinto che contenesse degli auguri di Natale. Invece c’erano soldi, li ho messi in tasca e volevo tornare indietro per restituirli, ma non riuscivo a trovare un posto dove girare la macchina. Poco dopo mi ha fermato la polizia stradale. Mi sono visto puntare una pistola in faccia: da allora faccio fatica a dormire, ho gli incubi, prendo degli ...