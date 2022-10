Dinamo-Milan | Strinic | “L’assenza di Maignan un vantaggio per i croati”

... il colpo scudetto nei piani di Pioli a gennaioNel weekend di campionato, ilha guadagnato ... un ottimo viatico per presentarsi all'appuntamento cruciale in Champions League contro la...tutte le notizie di- zagabria petkovic - argurio Leggi i commenti Champions league: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement":...Una sfida da non sbagliare, dopo le due sconfitte consecutive per mano del Chelsea, per non compromettere il cammino di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Il Milan insegue in un ...L'ex giocatore di Napoli e Milan analizza l'impegno dei rossoneri in Champions League, una trasferta molto insidiosa ...