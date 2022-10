Damiano David a pezzi | l’annuncio del cantante | un grandissimo dolore personale per il frontman dei Maneskin

(Di martedì 25 ottobre 2022)dei, sta vivendo un momento di grande. Ilha infatti dovuto dire addio ad una persona molto cara nelle ultime ore: a daredel suo terribile lutto è proprio lui, attraverso i suoi canali social. È un momento di grande gioia per i: il singolo The Loneliest sta svettando in cima alla classifica e, a breve, partirà un tour mondiale che li vedrà impegnati per un bel po’., gravissimo lutto in famiglia: le sue parole di, tanto appariscente ed estroverso sul palco, è sempre stato molto timido quando si trattava di vita privata: sono passati anni prima che ...

Giornata molto triste in casa Måneskin . Il cantante e frontman del gruppoha annunciato la morte di suo nonno. Nelle scorse oreha condiviso sul suo Instagram un post molto toccante e sentito in omaggio del nonno appena scomparso. Il cantante dei ...Giorgia Soleri la conosciamo tutti per essere la fidanzata del leader dei Maneskin, ovvero. La giovane, che in quest'ultimo anno è stata molto spesso presente in tv, sarà una delle ...Giorgia Soleri sarà una protagonista di Pechino Express insieme a Federica Fabrizi. In molti si sono chiesti come faccia la Soleri a viaggiare per mezzo mondo visto le sue patologie. Giorgia Soleri la ...Lutto per Damiano David: è morto il nonno del cantante dei Maneskin. «Mi hai portato su quella Fiat500 ovunque avessi bisogno di andare - il posto su Instagram -. Mi hai ...