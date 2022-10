Covid | Meloni | Non seguiremo un modello che limita le libertà fondamentali

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nel discorso alla Camera per la fiducia."L'... i primi a dimostrarla devono essere coloro che la chiedono"."Il- ha ricordato - è entrato ...Ore 12.06 L'attacco dia Speranza, a Conte e anche a Draghi. La premier non li nomina ma ... E promette la Commissione speciale sulchiesta da Renzi Ore 12.05 La frase chiave a pochi giorni ...Il successo della coalizione di destra ha attirato le attenzioni delle principali capitali europee e mondiali. Ai messaggi di auguri si sono alternati segnali più precisi per il governo che verrà, sop ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...