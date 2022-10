Rigassificatore | la giunta toscana approva il memorandum Piombino Cabina di regìa con Governo | Regione | Comune

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Nella delibera che accompagna la proposta dilachiede alanche un finanziamento di 5 milioni di euro l’anno, per tre anni, per potenziare i collegamenti con l’isola d’Elba oltre a chiedere garanzie che l’attività del rigafficatore non ostacoli l’operatività del porto L'articolo proviene da Firenze Post.

Lo ha annunciato il presidente della Toscana e commissario straordinario per ilEugenio Giani, oggi a Firenze, a margine di una conferenza stampa. "Stasera inregionale - ha ...'Sono sicuro che il Governo farà ilimpegnandosi ad attuare i punti del memorandum di Piombino che approviamo in', ha aggiunto. Giani si è detto ottimista sulla realizzazione ...Nella delibera che accompagna la proposta di memorandum la Regione chiede al Governo anche un finanziamento di 5 milioni di euro l’anno, per tre anni, per potenziare i collegamenti con l’isola d’Elba ...Il governatore della Toscana: «Sono convinto che il governo si impegnerà ad attuare le bonifiche, sconti in bolletta e completamento del porto» ...