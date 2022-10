Prezzi guerra | gas ai minimi da metà giugno | cala il greggio

E' il quadro deidelle materie prime mentre prosegue latra Russia e Ucraina a 8 mesi esatti dal primo attacco di Mosca. Scende a 98,5 euro al MWh il gas naturale sulla piazza Ttf di ...Ad ogni modo, rispetto alla fine di settembre irisultano già sostanzialmente dimezzati. Una ...che una discesa netta e stabile delle quotazioni avverrebbe solamente nel caso in cui la...(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Gas ai minimi da metà giugno, complici le temperature miti e gli stoccaggi, greggio e grano in calo, balzo dell'oro e ...Gli ultimi numeri sui PMI dell'Eurozona, sebbene ancora preliminare, non fanno ben sperare per quanto riguarda la crescita della regione. Il rallentamento c'è e la recessione sembra inevitabile.