Operazione anti-droga in Città Vecchia e a Paolo VI | Melucci | «Grati ai Carabinieri e a tutte le forze dell’ordine | così si preserva la rinascita di Taranto»

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L’amministrazioneesprime grande soddisfazione per i risultati dell’condotta daidi, coordinati dalla Dda di Lecce e, nella sua fase iniziale, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, che ha consentito di smantellare le attività di due gruppi criminali dediti al traffico di sostanze stupefacenti, con basi ine aVI. «Sono certo di poter esprimere la profondatudine di tutti i tarni – il commento del sindaco Rinaldo– per l’opera costante di controllo, vigilanza e repressione che le nostrecompiono su tutto il territorio. Anchesi ...

Nel corso dell', i militari dell'Arma si sono quindi recati in viale Nitta, cercando di accedere all'appartamento di un 55enne pregiudicato catanese, già conosciuto agli operanti, '...Nel corso dell', i militari dell'Arma si sono quindi recati in viale Nitta, cercando di accedere all'appartamento di un 55enne pregiudicato catanese, già conosciuto agli operanti, "...Un’importante operazione dei Carabinieri di Taranto viene eseguita in queste ore per stanare il traffico di droga.Sette minori sono stati denunciati poiché ritenuti responsabili di aver ricevuto e inviato, su gruppi social, immagini di bambini vittime di abusi sessuali ...