“Non entro” GF Vip 7 | no per Signorini La nuova concorrente? “Con questi in casa non esiste”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Brutta notizia per il pubblico del GF Vip 7 e per Alfonso. Una papabileha infatti rifiutato la partecipazione al reality show di Canale 5, sebbene la sua presenza sembrasse ormai certa. Proprio alcuni giorni fa vi avevamo riferito in un precedente articolo del suo imminente ingresso e alcuni già parlavano addirittura di una data, ovvero il 7 novembre. Ma la diretta interessata ha smentito categoricamente tutto e ha anche utilizzato parole non proprio carine nei confronti del cast. A breve vi diremo tutto sul GF Vip 7 e sulla delusione di Alfonso, che non avrà questa. Intanto, Elenoire Ferruzzi si è resa protagonista di una follia. Una scenata assurda, ma questa volta nei confronti di Daniele Dal Moro, per il quale sembra provare un certo interesse, ma anche questa volta ...

Corse di Moto

Insomma, la situazione al momento è questa: se il Pradoriuscisse a recuperare le opere in Germaniamarzo, la pinacoteca spagnola 'manterrebbe i propri impegni', scrive il Paìs, e ...Ordine dei lavori e sintesi esito Ordini del giorno e mozioni approvate ARGOMENTI ESITO Deliberazione di G. C. n. 277 del 20/07/2022 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: Approvazione dello ... MotoGP, Morbidelli: "Non entro in risse che non mi competono" C'è un'inquadratura di alto valore simbolico nel docufilm Come un padre, dedicato a Carlo Mazzone e in uscita su Amazone Prime il 2 novembre: la macchina da presa inquadra ...Esenzione Imu prima casa e richieste di rimborso: il cittadino dovrà dimostrare di risiedere e di dimorare abitualmente nell'immobile in esame ...