Ligue 1 | giornata 12 | Lens secondo | scappa il PSG

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il PSG cala il tris contro l’Ajaccio nella12 della1 e consolida la vetta della classifica, allungando a +5 sulle prime inseguitrici. Il Lorient pareggia e si fa agganciare dalalposto, si avvicinano alla zona Champions League anche Rennes e Lille mentre il Marsiglia scivola in quinta posizione. Il Lione torna a vincere dopo un periodo complicato.1,12: Ajaccio-PSG 0-3, Marsiglia-0-1, Nizza-Nantes 1-1, Angers-Rennes 1-2 Tutto facile per il Paris Saint-Germain che nell’anticipo divince 0-3 a domicilio dell’Ajaccio e resta imbattuto, consolidando il primo posto. Fanno tutto Mbappé e Messi: il fuoriclasse francese sblocca al 24’ con un destro preciso e firma la doppietta personale all’82’ con ...

... in campo che in Premier Legue e Liga Lunedì 24 ottobre andrà in archivio l'undicesimadi ...00 ETIOPIA PREMIER LEAGUE Hawassa - Dire Dawa 12:00 Ethio Electric - Adama City 15:00 FRANCIA...Termina 4 - 3 il match tra Lille e Monaco , incontro valido per la dodicesimadel campionato di1 2022/23 . La partita è stata decisa dalla reti di Alexsandro, Cabella due volte e Bamba per i padroni di casa. Reti ospiti di Silva, Disasi e Ben Yedder. Vittoria ...Tante sorprese a partire dalla sconfitta interna del Marsiglia ad opera del Lens, alle vittorie di Lione e Rennes. Al secondo posto la coppia Lens – Lorient. Ora tocca alle Coppe Europee ...Ecco tutti i risultati della dodicesima giornata di Ligue 1 2022/23 e la classifica. Il Paris prova la prima fuga.