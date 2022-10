Il prossimo Mac Pro M2 sarà una bomba

(Di lunedì 24 ottobre 2022) La versione più pompatada 48 core per il processore e 152 core per la scheda grafica: quattro volte più potente dei MacBook Pro

Pro: in arrivo potenze incredibili con GPU fino a 152 Core! Si dice dunque che ilPro verrà fornito da Apple con versioni di processore Silicon ''made in Cupertino'' addirittura due ...Secondo Gurman, questoPro dovrebbe offrire una potenza di almeno il doppio o addirittura quattro volte superiore a quella che avrà ilM2 Max. L'ultimoPro, ricordiamo, risale al ...Novità interessanti arrivano come sempre da Mark Gurman per il mondo Apple, con un’attenzione maggiore quest’oggi nei confronti dei nuovi Mac Pro. Il famoso redattore di Bloomberg, nell’ultima newslet ...Apple sta testando i nuovi Mac Pro con chip M2 Extreme, che dovrebbero arrivare nel 2023. Ma ci sono molte altre novità in arrivo ...