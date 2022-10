I nuovi MacBook Pro e Mac mini più potenti arrivano nei prossimi mesi In vista il primo Mac Pro senza Intel

Non solo il nuovo M2 Max , processore in arrivo il prossimo mese con iPro 14'' e 16'' dovrebbe presumibilmente possedere una CPU da 12 Core e una GPU da 32 Core . Insomma i Mac Pro ...Passando al Mac mini, infine, la prossima generazione dovrebbe integrare lo stesso processore M2 che ha fatto il suo debutto nei mesi scorsi sulAir e sulPro da 13 pollici . Gurman ...Gli iPad Pro di nuova generazione con chip M2 sono freschi di presentazione ... secondo l'analista, per replicare quella dei MacBook Pro, che da tempo offre diagonali da 13, 14 e 16 pollici. A ...Offerta incredibile su un PC low cost dalle specifiche super, considerando il prezzo di soli 259,98€ fino ad esaurimento scorte: ha 8GB di RAM, SSD da 256GB, schermo 14,1 pollici Full HD e pesa solo 1 ...