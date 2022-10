E Giorgia finalmente ha sorriso Poi ai ministri | Vi chiedo correttezza | unità | lealtà

...di venerdì quando Mattarella l'ha convocata al Quirinale alle 12.30 di domenica quando...Meloni ha chiesto soprattutto quattro cose: "Correttezza, lealtà, unità, evitate ......che tutto dovrebbe essere unificato e posto sotto un'unica governance e che dovremmo... AdessoMeloni è il Presidente del Consiglio italiano. Con Fratelli d'Italia al governo le ...In serata l’incontro con Macron per “rafforzare l’asse con la Francia”. Prima della campanella, settanta minuti a colloquio con Draghi. Cosa si son detti ...Confronto tra i due leader in un hotel romano. Il capo dell'Eliseo: "Incontro formale ma è importante per l'Unione europea". La neo presidente del Consiglio : "Discusso di risposte sul caro energia" e ...