Che Tempo che Fa | la lettera di Luciana Littizzetto a Gasparri | “La legge 194 sull’aborto non si tocca | non è tua | è di tutte le donne”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Una nuovadidurante il programma Cheche fa. Questa volta il destinatario della missiva, durante il programma di Rai 3, è Maurizio. Il motivo? Il disegno didepositato pochi giorni fa dall’ex ministro per chiedere il riconoscimento giuridico del feto. Se questo disegno passasse, complicherebbe l’applicabilità delladal momento che per qualsiasi interruzione di gravidanza sia la donna sia il medico potrebbero essere accusati di omicidio. La comica torinese, quindi, nella puntata andata in onda domenica 23 ottobre, si è rivolta al politico chiedendo di nonre l’attuale194perché “non è tua, non è mia, non è di ...

...della sessione serale a causa della grande umiditàscendeva sui campi dopo il tramonto e... le partite iniziate intorno alle 8 di sera duravano ildi pochi punti, per poi essere sospese ...... di un utente di Twitter: il post (con il video stesso) è diventato virale in poco. ' ... Far cessare questi comportamenti è il primo obiettivoci poniamo per ripristinare il corretto valore al ...Iniziano a spegnersi le luci nella Casa. Molti VIP dormono già beati nei loro letti altri invece, impossibilitati a prendere sonno si perdono tra chiacchiere e racconti. Sdraiati sul letto, Luca racco ...L’Eav, società che gestisce la linea, ha fatto sapere di aver messo in campo un servizio di autobus sostitutivi per ovviare ai disagi ...