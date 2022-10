Cancro testa-collo | da Merck una App per dare voce a chi non ne ha

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Roma, 24 ott. (Adnkronos Salute) - Uno strumento di comunicazione assistita studiato per chi, affetto da un tumore dellae del, si trova senzao con difficoltà a parlare. E' la App 'La Mia', lanciata nel 2013 dae ora disponibile in una veste del tutto rinnovata. La nuova versione dell'applicazione è stata presentata questa mattina al Festival della Scienza di Genova, giunto alla sua 20esima edizione. Le neoplasie delle vie aero-digestive superiori (faringe, laringe e cavo orale), benché relativamente poco frequenti, rappresentano un problema clinico e sociale maggiore per la delicatezza delle funzioni che possono compromettere, ricorda l'azienda in una nota. In Italia i tumori maligni del distrettorappresentano circa il 3% di ...