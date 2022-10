Borse Ue in rialzo con gas sotto i 100 euro e scommesse su Fed meno aggressiva

(Di lunedì 24 ottobre 2022) In Cina Pil sopra le attese nel terzo trimestre, ma preoccupano le nomine di Xi. La sterlina recupera dopo il passo indietro di Boris Johnson nella corsa alla premiership. Spread a 232 punti

Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano , al pari delle principaliEuropee, mentre arrivano segnali positivi dai future statunitensi che lasciano presagire una partenza alper la borsa di Wall Street, più tardi. Aiutano le notizie giunte dalla Cina con ...Allungano il passo le principalieuropee in attesa delle diverse trimestrali in arrivo e con il calo del gas scende sotto i 100 ... Ininvece il dollaro a 1,018 euro, 149,34 yen e 88,56 ...(Teleborsa) - Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee, mentre arrivano segnali positivi dai future statunitensi che lasciano presagire una partenza ...Mattinata di rialzi per le piazze europee, spinte dalla speranza che la Federal Reserve possa rallentare il ritmo dei rialzi dei tassi di interesse, mentre gli investitori si preparano ad un'intensa s ...