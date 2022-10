Bomba sui binari in Russia | l’esplosione nel Bryansk al confine con l’Ucraina

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Unasarebbe esplosa lungo idella ferrovia nella regione russa di, alcon il Nord dele l’Est della Bielo. Come riporta il governatore locale Alexander Bogomaz, l’ordigno sarebbe esploso tra Novozybkov e la stazione di Zlynka, ma non ci sarebbero stati feriti. In questa stessa regione sono stati diversi gli attacchi a luoghi potenzialmente strategici da quando laha invasolo scorso 24 febbraio. Proprio un mese dopo, scoppiò un incendio in un deposito di carburante, dove si trovavano anche dei carri armati russi parcheggiati. su Open Leggi anche: L'articolo proviene da Open.

