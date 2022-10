Aggressione al Franchi | individuato l' autore Il sindaco di Firenze | ' Violenza da condannare'

... dopo quanto accaduto sabato sera all'Artemiodi Firenze, quando un tifoso dell'Inter è ... Probabili formazioni Fiorentina Inter/ Quote: Dumfries sfida l'ex BiraghiTIFOSI FIORENTINA ...E' stato individuato e sarà denunciato il 56enne tifoso della Fiorentina protagonista dell'nel settore "Maratona" deldurante la partita contro l'Inter di sabato sera. Lo ha annunciato il questore di Firenze, Maurizio Auriemma: "Sabato sera il personale di sicurezza è ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...