Piero Angela | la pazzesca profezia nel libro postumo | ecco cosa ci aspetta

(Di domenica 23 ottobre 2022) Di seguito, pubblichiamo un capitolo del"Dieci cose che ho imparato", firmato daed edito da Mondadori dopo la morte del grande giornalista e divulgatore, avvenuta lo scorso 13 agosto. L'uscita in libreria è prevista per il 25 ottobre. IL CERVELLO LA MACCHINA CANNIBALE Nell'attuale panorama tecnologico, si vedono moltissime nuove cose, alcune davvero straordinarie: apparecchi che traducono in qualunque lingua imitando la voce di chi parla, auto che si guidano da sole, macchine che fanno diagnosi mediche, stampanti 3D che partendo da cellule staminali si propongono di stampare organi umani, ecc. Ma lapiù impressionante che ne consegue, ha un nome ben conosciuto: rischio di disoccupazione. Questo perché le macchine prenderanno sempre più il posto degli uomini. Abbiamo visto come, nel corso ...