Osimhen e Ndombele | scelte fatte per Spalletti in Roma-Napoli

Leggi su napolipiu

(Di domenica 23 ottobre 2022) Victore Tanguyviaggiano verso una maglia da titolare per la sfidadell’Olimpico. Il tecnico degli azzurri dovrà fare a meno dell’infortunato Anguissa, non convocato. A questo punto ci sono diverse soluzioni, ma al momento il francese in prestito dal Tottenham è la soluzione preferita dache lo ha lanciato titolare già nella sfida con il Bologna. La presenza didal primo minuto con lasta trovando molti riscontri, anche perché Demme sembra non avere il ritmo giusto per cominciare dall’inizio.: la probabile formazione con laIn porta si darà sempre fiducia a Meret, anche dopo l’errore con il Bologna. In difesa c’è fuori Rrahmani al suo posto gioca Juan Jesus con Kim. Gli ...