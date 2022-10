Napoli | uomo accoltellato in piazza | aggredito da due fratelli

(Di domenica 23 ottobre 2022). Rissa in strada nella serata di ieri a. Gli agenti di polizia sono intervenuti a seguito della segnalazione di un’aggressione avvenuta tra tre persone. I fatti in corso Arnaldo Lucci, ad angolo conGaribaldi, zona centrale della città, ma spesso oggetto di atti di violenza, come appunto quello avvenuto nella serata di L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

RESPIRIamo Procida, l'ambizione di un trasporto smart per un'isola a misura d'è il titolo del worshop in programma per mercoledì 26 Ottobre 2022, presso la Sala Consiliare Comunale in Via ...Andrea Sottil è l'del momento: la sua Udinese sta volando in classifica, si mantiene a ridosso ... Il calendario (Inter eoltre ai bianconeri) non ha certamente aiutato, ma adesso Juric ha ...Passato e presente: da un lato Luciano Spalletti, l'ex eroe, poi nemico, ora avversario, prima amato e poi contestato, con tanto di ...Roma-Napoli è anche - se non soprattutto - José Mourinho contro Luciano Spalletti. E su questo tema si sofferma l'edizione odierna del Corriere della Sera ...