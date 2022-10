Napoli | 13enne ferito al collo dopo discussione con coetaneo

(Di domenica 23 ottobre 2022) commenta Questa notte ai carabinieri sono intervenuti per unal. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe discusso con un. Quest'ultimo gli avrebbe ...

Un ragazzino di 13 anni è stato ferito al collo da un coetaneo durante una lite a Procida (). E' successo la scorsa notte in via Roma dove sono intervenuti i carabinieri della stazione di Procida. L'aggressione Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino avrebbe discusso con un ...unè stato ferito al collo, pare, dopo una discussione con un coetaneo . Lo rende noto l'agenzia AdnKronos . Sono in corso accertamenti.