Moto3 | GP Malesia 2022 | Jaume Masia fa segnare il miglior tempo nel warm-up Settimo Bartolini

(Di domenica 23 ottobre 2022) È diilnel-up del Gran Premio della, penultimo appuntamento del Mondiale. A Sepang, su un tracciato umido per la pioggia caduta fino a poco fa, l’iberico della KTM Ajo ferma il cronometro sul 2:25.542. Secondoper lo spagnolo Sergio Garcia (GASGAS) con 2:25.648 (+0.106) e terzo per l’iberico Daniel Holgado (KTM Ajo) in 2:26.033 (+0.491). Quasi oltre il secondo il ritardo del britannico John McPhee (Husqvarna Max), quarto a 0.893. Quinto invece lo spagnolo David Munoz (BOE Motorsports) a 1.111. Sesto il giapponese Tatsuki Suzuki (Leopard) a 1.130 dail primo degli italiani Elia(Avintia) a 1.149 e ottavo ...

Io vi scrivo proprio dallaperché, come i più appassionati sapranno, dal 2012 gestisco un team in. Per molti laè terra di sole e di mare, dove il clima umido sprigiona questo ...Hai vinto in Moto2, in, manca la ciliegina sulla torta in MotoGP... 'Domenica a Sepang ... la griglia di partenza: gara alle 9 su Sky Doppietta Ducati nelle qualifiche in: Martin (...Undici anni dopo la morte del figlio Marco, Paolo Simoncelli si ritrova a Sepang lo stesso giorno di quella terribile tragedia ...SEPANG - "Critichiamo tanto i ragazzi della Moto3 e poi guardate cosa fa Marquez. Un pilota dovrebbe dare il buon esempio, siamo al top del professionismo, il comportamento di Marquez che segue sempre ...