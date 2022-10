Secolo d'Italia

PAOLA BARALE CON ROLY MADEN, BALLANDO CON LE STELLE/ Non convincono!e Mariotto: "Troppo ... finiscono e ciò che conta è avere il coraggio di dire le cose come stanno,trascinare ...A quel punto la sfida si è fatta difficile con i Termali (Salvoldelli, uomo dai polpastrelli ... ha incassato due liberi sul fallo sistematico, ha fatto 1 su 2 condalla linea della ... Lucarelli senza vergogna: attacca la Meloni che va a un funerale. Zittita dallo zio del 18enne morto Lorenzo Biagiarelli non ci sta più. Di continuo gli viene detto che è stato preso a Ballando con le Stelle solo per la sua storia con ...Nell'ultima puntata dello show di Rai Uno Lorenzo Biagiarelli ha lamentato l'eccessiva attenzione dei giudici nei suoi confronti in quanto fidanzato di Selvaggia e la coreografa è esplosa ...