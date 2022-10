LIVE Musetti-Berrettini 7-6 | Finale ATP Napoli 2022 in DIRETTA | il toscano vince un combattutissimo prim oset!

(Di domenica 23 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-6(5) SET! Comanda lo scambio e alla finesbaglia, l’azzurro più giovaneilo set. 6-5 Con un altro grande puntofa il suo dovere ei due punti al servizio, oraavrà il set point in battuta. 6-4 Servizio e dritto di una potenza inaudita del classe 1996 per annullare ilo set point. 6-3 Seconda risposta consecutiva sbagliata da Matteo, ci sono tre set point per il n.24 al mondo. 5-3 Colpisce male e sbaglia la risposta sulla seconda il romano,o allungo del tie-break e del match. 4-3 MINI BREAK! Sbaglia il dritto a sventaglio dopo un’ottimaa ...

...nella Pepperstone ATPRace to Turin. Quella di Napoli sarà la sua prima finale in assoluto sul cemento e la quarta della stagione dopo Stoccarda e Queen's (dove ha vinto) e Gstaad., ...SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Berrettini escenderanno in campo oggi (domenica 23 ottobre) . I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata ...Tutto è bene quel che finisce bene. E allora oggi alle 15 nell'arena del Lungomare di Napoli andrà in scena l'ultimo atto ...Diretta Musetti Berrettini streaming video tv oggi domenica 23 ottobre, orario e risultato live della finale derby del torneo Atp Napoli 2022.