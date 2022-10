La Turris ci prova ma il Crotone non fa sconti | gol ed emozioni al “Liguori”

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Nulla da fare per lache deve arrendersi anche aldopo il ko di Potenza. Avversario di tutt’altro livello quello calabrese, che riesce a superare l’undici di Padalino nonostante l’iniziale svantaggio. Gli squali ribaltano i corallini e mettono le mani sui tre punti al termine di un match ricco di reti e di. Finisce quattro a due in favore degli ospiti al “”, con le marcature aperte da Maniero. La formazione di Lerda impiega due minuti per ribaltare la contesa con Karabo e Gomez, allungano il passo a inizio secondo tempo con Tribuzzi. Maniero si regala la doppietta persona e regala una speranza alla, infranta da Chiricò a dieci minuti dal novantesimo. Ilcosì a tenere ...

Cerignola che ospiterà in casa la. Primo tempo che parte a ritmi bassi con il Pescara chea fare la partita senza però riuscirsi a rendere pericoloso nella metà campo del Cerignola. La ...... al 44' la difesa pasticcia con un retropassaggio, Cardinalia metterci una pezza in uscita, ...Serie C Girone C Catanzaro 25 Pescara 23 Crotone 22 Latina 17 Gelbison 14 Juve Stabia 1414 ...Non ci si annoia mai nell'arco di tutti i novanta minuti allo stadio "Amerigo Liguori" di Torre del Greco grazie a Crotone e Turris che danno vita ad una partita ricca di gol ...Al Liguori passa il Crotone. Turris travolta con un perentorio 4-2. Un’altra disfatta – l’ennesima – per i corallini, che nelle ultime sei gare hanno raccolto solo ...