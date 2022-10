Kostic via subito? La Juventus ha deciso | scoppia la bufera

(Di domenica 23 ottobre 2022) Lanon sembra convinta dia tal punto dal voler cambiare già in estate; cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Durante l’ultima sessione estiva di mercato laha rinforzato il proprio reparto offensivo con; l’esterno, in arrivo dall’Eintracht Francoforte (dove ha vinto l’Europa League), haavuto un ruolo determinante considerando l’assenza di Chiesa, alle prese con il recupero dall’infortunio, e un Di Maria con diversi problemi fisici. L’impatto con il mondo bianconero è stato più complicato del previsto ma in questo bisogna andare a sottolineare, inevitabilmente, le difficoltà mostrate dai bianconeri in una prima parte di stagione che nessuno si aspettava. Le difficoltà di, comprensibili arrivando da un altro campionato, sembrano potersi ...

TUTTO mercato WEB

... sulladel recupero ma non ancora pronti per essere protagonisti in un match così importante. Anche l'argentino potrà dare solo un sostegno morale da fuori ai compagni. Conti alla mano,è ......indi miglioramento , più la forza di alcuni singoli in ascesa. Senza Paredes, ci sta che la squadra si presenti in campo con lo stesso centrocampo di venerdì sera e del derby: Cuadrado e... Kostic dall'Eintracht alla Juventus: è già diventato uno dei sempre presenti di Max Allegri La Juventus non sembra convinta di Kostic a tal punto dal voler cambiare già in estate; cerchiamo di capire cosa sta succedendo.Filip Kostic, con un post su Instagram, ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta nel match contro l'Empoli: "Very happy to win! Together we are strong Forza ...