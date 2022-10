F1 | GP Usa 2022 Dopo la pole | Carlos Sainz punta la vittoria Però Verstappen e la Red Bull vogliono onorare Mateschitz

(Di domenica 23 ottobre 2022) Alle ore 21.00 italiane dell’odierna domenica prenderà il via il Gran Premio degli Stati Uniti di F1, quart’ultimo atto di un Mondiale già vinto matematicamente da Max. L’olandese,, non è affatto appagato. Anzi, sta andando alla caccia del nuovo primato di vittorie in una singola stagione. Super Max si è già imposto 12 volte e, un’ulteriore affermazione, gli consentirebbe di eguagliare i 13 successi raccolti da Michael Schumacher nel 2004 e Sebastian Vettel nel 2013.scatterà dalla prima fila, ma dovrà vedersela con la forte concorrenza di, che ieri ha sfatato il tabù ferrarista nelle qualifiche di Austin. Mai una Rossa è partita davanti a tutti al Circuit of the Americas, mentre oggi vedremo quella numero 55 occupare la casella privilegiata. Basterà per provare ...

Terzo Verstappen F1, sul budget cap la Red Bull valuta il ricorso per respingere ogni accusa Robert Shwarzman, il futuro della Ferrari: guiderà la macchina di Leclerc nelle libere del Gp degli...