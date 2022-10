F1 e MotoGP oggi | orari gare domenica 23 ottobre | tv | programma | streaming TV8 e Sky

(Di domenica 23 ottobre 2022)23si conclude il lungo weekend riservato ai motori, arriviamo al momento clou dell’intenso fine settimana. Spazio alle: GP degli Stati Uniti per quanto riguarda la F1 e GP di Malesia per la. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui circuiti di Austin e Sepang. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DEL GP DEGLI USA 2022 DI F1 DALLE 21.00 La gara dellaè prevista alle ore 09.00, mentre per la F1 bisognerà aspettare le ore 21.00. Non ci saranno dunque contemporaneità che obbligheranno gli appassionati a fare una scelta o a fare zapping, si potranno seguire comodamente entrambi gli eventi nel corso della giornata. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti gli, delledi F1 ...

PROGRAMMA GP ARGENTINA 2022 - SUPERBIKE Domenica 23 ottobre Ore 15.00 - 15.15 Warm - up Ore 17.00 Superpole race - diretta su Sky SportOre 20.00 Gara - 2 - diretta su Sky Sporte TV8Per questo il tutto può aprirsi a qualunque risultato, non sottovalutando anche il fattore meteorologico. Dalla pole - position scatterà lo spagnolo Jorge Martin a precedere Enea Bastianini e Marc ...Alyoska Costantino | Siamo solo al warm-up, ma già ora la tensione in vista del GP Malesia 2022 è aumentata, complice anche le condizioni del tracciato che ...MotoGP Gp Malesia Sepang Warm Up - Johann Zarco si aggiudica il Warm Up del Gran Premio della Malesia classe MotoGP, 19esima e penultima tappa del Motomondiale 2022, in programma domenica alle ore 09: ...