Addio a Dietrich Mateschitz | fondatore della Red Bull

(Di domenica 23 ottobre 2022) Si è spento all’età di 78 anni, storicoRedoltre che conota casa produttricefamosa bevanda energetica di cui deteneva il 49% delle azioni. Era da tempo gravemente malato. L’imprenditore austriaco entrò nel mondoF1 nel 2004 rilevando la scuderia Jaguar Racing e fondando appunto la RedRacing, mentre l’anno successivo rilevò anche la scuderia italiana Minardi rinominandola Scuderia Toro Rosso, team satellite di Red. Dal 2010 al 2013 il suo team vinse i mondiali costruttori e quello piloti grazie al tedesco Sebastian Vettel, ripetendosi poi nel 2021 e quest’anno con Max Verstappen (per il costruttori 2022 manca solo la ...

