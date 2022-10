Aborto | Bonino | ' Roccella reazionaria | ricominci stagione di lotte per i diritti'

(Di domenica 23 ottobre 2022) Roma, 23 ott (Adnkronos) - "Sono preoccupata per icivili, per lo ius scholae, per il matrimonio egualitario, per fine vita e eutanasia, per la legge contro l'omotransfobia, per il suicidio assistito. L'impostazione dinon è solo conservatrice: è. Perciò bisogna continuare a lottare. Spero anziunadi: ivanno coltivati, curati, protetti e conquistati ogni giorno, altrimenti ti svegli e non li hai più". Lo dice Emmain un colloquio con 'Repubblica'.

la Repubblica

