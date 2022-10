Tuttosport – Rabiot | siparietto social con Tortu | “Diglielo Filippone”

Leggi su justcalcio

TORINO – Seconda doppietta stagionale allo Stadium, dopo quella al Maccabi Haifa, per Adrien: assoluto protagonista della sfida contro l'Empoli e trascinatore della Juve in questo ultimo periodo di difficoltà. Il francese ha preso le chiavi del centrocampo bianconero con tanta felicità di Allegri che ha sempre creduto nelle sue carattaristiche. Non solo il tecnico di Livorno ha visto in lui l'importanza atletica e fisica per la mediana della Juve, anche Filippoaveva eletto l'ex Psg come uno dei migliori. "A centrocampo? Il mio preferito è– aveva detto-. Il Giraffone a me piace tantissimo, è un altro che corre bene, ha un gran passo". Una dichiarazione speciale che nella notte della doppietta contro la ...