Tu Si Que Vales 2022 | Antonietta Messina va in finale! video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 22 ottobre 2022) Nella sesta puntata di Tu Si Quedi stasera, 22 ottobre, abbiamo visto anche l’esibizione di, 59enne di Roma, che ha deciso di cantare “La vita” come risposta alla lotta contro la malattia che sta conducendo. Su richiesta di Maria De Filippi. ha poi cantato anche “È la mia vita” di Al Bano. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Per lei, quattro sì e il 100% del gradimento della giuria popolare. Tutti e quattro i giudici hanno raggiunto il palco: questo vuole dire cheva subito in finale. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione di ...