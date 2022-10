Pechino verso una stretta fiscale sui ceti più abbienti Analista | “Fossi un cinese ricco mi preoccuperei”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022) Mentre il congresso del partito comunista cine se che sancirà il mandato a vita per il presidente Xi Jinping nel paese ci si interroga sulle parole del leader in merito ad una non meglio precisata regolamentazione della ricchezza provata. Si ipotizza chepossa iniziare a tassare proprietà e successione delle fasce piùdella popolazione in un’opera di redistribuzione nell’ambito del più ampio obiettivo della “prosperità comune”. Diversi economisti cinesi vicini al governo hanno prospettato la possibilità di una grande riforma. L’agenzia Bloomberg riposta che Liu Yuanchun, il presidente della Shanghai University of Finance and Economics, questa settimana ha sostenuto nuove tasse sugli immobili. Su Hainan, ricercatore presso la China Association for Labor Studies, ha suggerito che le plusvalenze dovrebbero essere ...