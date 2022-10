Milan | Pobega | “Uscire dalle sconfitte ci renderà più forti”

Leggi su seriea24

(Di sabato 22 ottobre 2022)- Ilsi prepara per la gara contro il Monza, in programma alle ore 18:00 a San Siro. Il centrocampista del, Tommaso, ha parlato ai microfoni di Dazn nella rubrica del canale sportivo: “Linea Diletta”. Ecco le parole del mediano Rossonero: Sul prestito a Torino: “Uscendo dalla Primavera sicuramente non ero già pronto per fare un salto più alto di quello che ho fatto. Mi è servito fare ogni step per crescere, maturare e migliorare. Sapevo che stagione avevo fatto allo Spezia, sapevo il livello che c’era qua, io volevo avere un’altra prova da me stesso e dire: “Ok, voglio andare a fare un altro anno, rimettermi in gioco e cercare di fare ancora meglio“. Sulle: “Ripartire dopo la sconfitta con il Napoli? È stata una cosa su cui anche il mister ha ...