Ligue 1 2022 23 | successo esterno per il Lens | Marsiglia battuto di misura 0-1

(Di sabato 22 ottobre 2022) Termina 0-1 il match tra Olympique, incontro valido per la dodicesima giornata del campionato di/23. La partita, disputata al Velodrome, è stata decisa dalla rete di David Costa al 78’. Vittoria importante dunque per il, che sale al secondo posto in classifica con 27 punti. SportFace.

La prima partita di Berlusconi e Galliani da avversari del Milan è caduta il 22 ottobre, che passerà alla storia come il giorno del giuramento del governo Meloni e non certo per il 4-1. Olympique sconfitto 0-1 in casa dai ragazzi di Haise, che sorpassano anche il Lorient e si piazzano alle spalle del Psg. Lione corsaro a Montpellier. Olympique Marsiglia-Lens, match di Ligue 1 in programma sabato 22 ottobre alle 21:00.