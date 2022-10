Giappone | muore Masato Kudo | l’attaccante aveva 32 anni

(Di sabato 22 ottobre 2022) Terribile in: è morto, a soli 32del Tejevajaro Miyazaki. Il ragazzo è venuto a mancare improvvisamente a seguito di un intervento chirurgico al cervello. Nella sua carrieraha giocato in diverse squadre, facendo anche il giro del mondo: partito in patria con il Kashiwa Reysol,ha poi vestito le maglie di Vancouver Whitecaps, Sanfrecce Hiroshima, Renofa Yamaguchi, Brisbane Roar e Tejevaro Miyazaki, ultima casacca da lui indossata prima della prematura scomparsa. Nel palmares difigurano anche 4 presenze e 2 gol con la nazionalese. All’annuncio della morte disui social da parte degli account del Tejevaro Miyazaki e della J League, hanno ...

Commenta per primo Tragedia nel mondo del calcio; il calciatore Masato Kudo è morto all'età di 32 anni. Ad annunciarlo è stato il suo club, il Tegevajaro Miyazaki. Il giocatore era stato ricoverato in ...... senza acqua né cibo, in una casa di Takasaki, nella prefettura di Gunma,. Il proprietario ... Gatti abbandonati in casa, tre sopravvivono mentre uno: denunciata una donna a Modena 28 ...CALCIO GIAPPONESE - Una notizia molto triste per il calcio giapponese e per tutto il movimento in generale: l'attaccante Masato Kudo, deceduto improvvisamente i ...L’intramontabile opera di Puccini ha sempre affascinato il pubblico: dalla famosa aria Un bel dì vedremo, il Coro a bocca L'articolo ...