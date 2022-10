Francesco Valdiserri travolto e ucciso da un’auto | la conducente | ‘Io non ricordo niente’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 22 ottobre 2022) Non ricorda niente di quei momenti Chiara S., la ragazza di 23 anni, residente a Dragona, che nella notte tra mercoledì e giovedì, hail 18enne. Lui si trovava sul marciapiede, quello ampio che si trova sulla Colombo all’altezza di via Alessandro Severo, lei invece era in auto. Sotto effetto di alcol e droga. E proprio con quell’auto, una Suzuki Swift, ha investito il ragazzo, che aveva trascorso una serata al cinema con l’amico di sempre e stava ritornando a casa. Quella porta, però, non si è più riaperta: il suo corpo, senza vita, è rimasto lì sull’asfalto, in una pozza di sangue. Convalidato l’arresto per la 23enne che haQuesta mattina ladell’auto, che nel violento ...