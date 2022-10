Elenoire Ferruzzi plagiata | “Qualcosa c’è!” | Allusione inaspettata sui sentimenti del gieffino VIDEO

Leggi su specialmag

(Di sabato 22 ottobre 2022)riceve nella notte una confessione: nuove speranze per il suo flirt con Daniele.(fonte youtube)La bombasticaè uno dei personaggi più iconici delle settima edizione del “GF Vip”, e rappresenta ormai un punto fermo per i compagni nella casa di Cinecittà. La spumeggiante icona LGBTQ+ fornisce ascolto e comprensione ai coinquilini, indugiando talvolta in pensieri romantici su qualcuno di essi… A pochi giorni dall’ingresso nel format, la bionda influencer ha mostrato un forte interesse nei confronti dell’ex tronista Luca Salatino. Il flirt è rapidamente naufragato: lo chef romano non fa che professare amore per la fidanzata Soraya, e ha brutalmente stroncato le belle speranze di. ...