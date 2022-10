Daniele sempre triste al GF VP crolla e svela i motivi | un passato di droga

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 22 ottobre 2022) Nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 7 ,è stato richiamato, se così possiamo dire, da Alfonso Signorini che ha fatto notare la sua apatia nella casa. Anche Sonia Bruganelli ne ha sottolineato il poco entusiasmo invitandolo a darsi una svegliata. Lì per lì,c’è rimasto male, ha spiegato a Signorini che ha dei valori da rispettare, che non è in tv per litigare. Poi nella casa ha raccontato che pensa di lasciare il gioco, visto che non tutti lo comprendono. Poche ore fa però, parlando con i suoi amici, che ne hanno raccolto le confidenze, ha spiegato iper i quali sembra esseree anche le difficoltà che ha ad aprirsi con persone che conosce poco.dal Moro spiega perchè sembra...