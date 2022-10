Cirinnà Pd contro la deriva oscurantista | ' Roccella | Nordio o altri parte di un disegno ideologico'

(Di sabato 22 ottobre 2022) Reazionari e oscurantisti , portatori di posizioni che sui diritti civili segnano una evidente regressione. E sono componenti del governo Meloni . ", Mantovano, Valditara,: in questi ...

Globalist.it

E' quanto scrive in un post su Facebook Monica, responsabile Diritti del Pd . "Mantovano è uno dei fondatori del Centro studi Livatino, in prima lineaogni conquista civile. Nella sua ...Significative le battaglie a sostegno della famiglia, in particolarela legge, che regolamenta le unioni civili. Anche dama di Gran Croce di grazia del Sacro Militare Ordine ... Cirinnà (Pd) contro la deriva oscurantista: “Roccella, Nordio e altri parte di un disegno ideologico”