Leandro Paredes si ferma di nuovo. 'A seguito di un problema muscolare riferito al termine dell'allenamento odierno - dice il comunicato della Juventus - è stato sottoposto presso il J - Medical ad ...Laprova a reagire con i tentativi di Turco e Nonge, ma poi si perde nel giro di quattro minuti. Al 34' Corazza trova il 3 - 1 con un bellissimo tiro a giro, con la palla che si insacca sotto l'... Ahi Juve, Paredes si ferma: infortunio muscolare in allenamento, stop di due settimane Primo ko in campionato per la Primavera bianconera, che viene messa in ginocchio dai rossoblù nei primi 45'. Inutile la reazione nella ripresa, ora in vetta c'è il sorprendente Frosinone Simone Golia ...Il giornalista Roberto Beccantini ha commentato Milan-Juventus attraverso la sua pagina facebook. Le sue parole: "Anche così, più mutilato della Juventus, vince il Milan.