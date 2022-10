Unisci i puntini e trova la strada verso il piacere | con Lelo Dot

Leggi su dilei

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Quando parliamo di sessualità, non parliamo solo di orgasmo ma di tutto ciò ha a che fare con ile la scoperta del proprio corpo: ogni parte di esso, infatti, è dotata di un potenziale erotico unico: sta a noi scoprirlo. Come? Attrail gioco, la sperimentazione e l’intimità, con il partner ma, soprattutto e prima di tutto, con noi stesse. La sessualità come viaggio alla scoperta di sè Oltre a emozioni e sentimenti come passione (90,3%), amore (90%) e(90,6%) più tradizionalmente collegati alla sessualità, anche la conoscenza di sé stessi è uno dei valori maggiormente associati al sesso, per il 73% della popolazione (fonte: Astraricerche per, 2021). In questa scoperta, che riguarda il proprio corpo e i propri desideri, l’autoerotismo gioca un ruolo fondamentale: il 76% degli italiani ...