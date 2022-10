Terrore a Pescara | cinghiali irrompono nell’asilo | ferita una maestra

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Roma, 21 ott — Una mattinata di vero e proprioa Bussi, paesino in provincia di, dove un branco composto da quattroha fatto irruzione in una scuola materna terrorizzando i bambini e ferendo lache li difendeva dalle cariche di una delle bestie.a scuola I, arrivati dal bosco a ridosso della montagna che sovrasta il piccolo Comune, si sono introdottidopo aver aperto un varco nella recinzione che circonda l’edificio; successivamente, quello che sembrava essere il capobranco ha sfondato una vetrata al piano terra, abbattendo poi anche un pannello. L’animale si è infine introdotto nell’aula dove si trovavano 15 bimbi e le maestre. Una di loro si è messa eroicamente tra le cariche della bestia e i piccoli — ...

