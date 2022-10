“Si rischia la catastrofe Mine ovunque sulla diga | rimpallo di responsabilità

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La Russia starebbe pianificando la distruzione di unaidroelettrica nella regione orientale di Kherson. A sostenerlo è Volodymyr Zelensky, che accusa Mosca di aver piantato dellein unanella regione occupata dalla Russia. Se confermato, si tratterebbe di una seria minaccia per una rete di canali di 400 chilometri: “Se laviene distrutta, il canale della Crimea settentrionale semplicemente scomparirà. Sarebbe unasu larga scala. Con questo attacco terroristico potrebbero annientare, tra le altre cose, anche la possibilità di fornire acqua dal fiume Dnipro alla Crimea. In caso di distruzione delladi Kakhovka HPP, il canale della Crimea settentrionale semplicemente scomparirà”. Zelensky ha poi aggiunto che un attacco simile equivarrebbe all'utilizzo ...

Il presidente ucraino Zelenski chiama ad intervenire la comunità internazionale. Siunain caso di esplosione della diga di Kakorhska, che i russi hanno minato, dice il presidente dell'Ucraina. Verrebbero seppelliti quasi cento villaggi. Guerra del gas: in ...Il risultato è che la nostra vita continua a peggiorare e il nostro Paesedi perdere le ... Continuare a sostenere la visione della crescita economica liberista ci sta portando alla. ...Russia e Ucraina si accusano a vicenda di pianificare un attacco alla diga di Kakhovka, sul fiume Dnipro nella regione orientale di Kherson. Un'azione che causerebbe una devastante inondazione su una ...Russia e Ucraina sono fra i maggiori produttori ma la guerra non è l'unica causa - Prezzi esplosi anche in Svizzera, dove si teme per l'approvvigionamento ...