Perché le prove libere della MotoGP iniziano in ritardo? Cos’è successo a Sepang e il diluvio in pista | nuovo orario

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Un violento acquazzone si è abbattuto su, dove oggi si aperto l’intenso fine settimana riservato al GP di Malesia, penultima tappa del Motomondiale. Mancavano 22 minuti al termine delleMoto2 quando unimprovviso ha costretto i commissari a esporre la bandiera rossa. Uno scroscio di elevata intensità, che siamo ormai abituati a vedere in Asia in questo periodo dell’anno e che aveva caratterizzato anche i fine settimana in Thailandia e in Giappone. I piloti sono dovuti rientrare ai box a metàsessione. La safety car è successivamente rientrata inper valutare la situazione, mentre la pioggia calava progressivamente di intensità. Gli steward si adoperavano per provare a raccogliere l’acqua e rendere il tracciato ...