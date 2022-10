Muore soffocata mentre fa colazione | il marito ascoltato in caserma

I carabinieri di Senigallia (Archivio) Tragedia a Senigallia in un'abitazione in Strada della Foresta, tra Filetto e Bettolelle. E' successo questa mattina intorno alle 8 dove una donna di 77 anni, ...... altrimentidalla routine del lavoro quotidiano. Come il Direttore dell'INPS di quegli ...da salotto e l'arroganza dei bagnini Al dòni al chèmpa d' pjó! 16 ottobre 2015 - Flavio Nicolini...SENIGALLIA - Dramma questa mattina in una villetta in Strada della foresta a Senigallia. Nell'abitazione unifamiliare in frazione Filetto è morta una donna: si tratta di ...Secondo quanto riferito ai Carabinieri della Compagnia di Senigallia, intervenuti sul posto e che dovranno ora accertare la dinamica dell'accaduto, dall'uomo, la donna, affetta da Alzheimer, sarebbe m ...