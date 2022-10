Milan-Monza | Palladino | “Proveremo a metterli in difficoltà So quanto ci tengono Berlusconi e Galliani”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) “Sfidiamo la migliore squadra in Italia, che fa un lavoro diverso rispetto alle altre: lavora per principi di gioco e occupazione degli spazi”. Queste le parole del tecnico del, Raffaele, alla vigilia del match contro il, valido per l’undicesima giornata della Serie A 2022/2023. “Dobbiamo limitare ilnelle cose che fa meglio e giocare con intensità e coraggio, provando a fare calcio. Non vogliamo difenderci ma dare un senso a questa partita – ha aggiunto l’allenatore – Percepiamo bene quale sia l’emozione di tutto l’ambiente, sappiamoci tengano il presidente Silvioe l’ad Adriano. Ciò che hanno fatto alè unico e tutto ciò ci dà grande motivazioni”. SportFace.

Conferenza stampa Palladino, il tecnico delparla alla vigilia del match di campionato contro ilRaffaele Palladino, allenatore del, ha parlato alla vigilia del match contro il. COSA SI ASPETTA - "Come dice Pioli sarà una partita romantica. So quanto ci tengono Berlusconi e ...... bianconeri per la continuità (Serie A) Avversario dell'exe Sassuolo sarà oggi Marin, che l'... DIRETTA/ Empoli(risultato finale 1 - 0): espulso Rovella Nell'Empoli rimane sempre ai box ...studierà con te una soluzione di pagamento personalizzata e ti invierà il preventivo formulato in base alle tue specifiche esigenze HONDA POINT SRL è concessionaria ufficiale HONDA per le provincie di ...Il tecnico dei brianzoli alla vigilia del match contro il Milan a San Siro: "So quanto ci tengono Berlusconi e Galliani, non vedono l'ora che arrivi questa partita" ...